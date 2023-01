palinsesto calcistico

Vincente - si punta sul vincitore ma anche su perdita o pareggio 1x2

Mercati più/meno o Under/Over - si sceglie un numero pari al pronostico dei goal effettuati in partita

Handicap Asiatico - si concordano più risultati, prima del match

Goal/No Goal - si punta sulla parità di gol tra i due match

Double Chance - si punta sul doppio pronostico

. Scegliere un sito scommesse non è quasi mai un gioco da ragazzi, sia per chi punta con assiduità che per chi invece si affaccia per la prima volta al mondo dei bookie a distanza, mosso da curiosità o dalla passione per un evento importante, come per la squadra del cuore. Gli operatori che offrono scommesse sul calcio, del resto, sono sempre più numerosi, da quelli storici ai nuovi concessionari che hanno ottenuto più di recente la licenza ADM (AAMS).Una volta individuato il proprio budget, e magari anche il tipo di evento al quale si è interessati, sono tanti i criteri per valutare i migliori siti scommesse , cioè quelli che si avvicinano di più alle esigenze del giocatore.A patto - questione fondamentale - che questi siano parte dell’offerta legale. Perbasta controllare che questi siano in, che deve essere pubblicato sulla piattaforma in modo ben visibile. In caso di dubbi, c’è la famosa prova del nove: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, infatti, pubblica e aggiorna sul proprio sito ufficiale la lista dei bookmaker con concessione, con tanto di rinnovi.Una volta che ci si è assicurati che un concessionario è autorizzato,In questo articolo saranno spiegati uno ad uno, così da rinfrescare le idee agli scommettitori più esperti, ma anche e soprattutto al fine di indirizzare i neofiti del betting calcistico.In particolare, saranno approfonditi:Bookmaker ricco…mi ci ficco. Se il calcio è ormai uno sport offerto da quasi tutti i bookmaker legali a distanza, la varietà degli eventi e la specializzazione negli avvenimenti del mondo del pallone non è comune a tutti. Se una prima indicazione, di ovvia intuizione,, di portata nazionale e internazionale, vero è che poi questi devono essere valutati insieme a tutti gli altri criteri.In ogni caso, se si è in dubbio sulla piattaforma su cui registrarsi ed aprire un conto, meglio sempre optare per quella più versatile, così da avere, anche per il futuro.Tra i campionati top rientrano anche laoltre, ovviamente, ai. Di certo un bookie che offre questi eventi è di per sé sufficiente a soddisfare le esigenze di chi non è esperto di scommesse, perché queste sono le competizioni su cui è più facile - e richiesto - puntare in assoluto. Su questi avvenimenti, infatti, non mancano mai news e informazioni e di solito si offrono quote per tutte le partite in calendario.Più di nicchia sono invece l’ultima categoria di professionisti, ovvero lala semi-professionistica serie D, e gli, sebbene la serie A “in rosa” abbia un certo seguito tra i tifosi di Roma, Juventus, Inter, Milan e Fiorentina, senza contare laTra i campionati internazionali non sono ai primi posti dell'offertamentre, sebbene ogni due e quattro anni, sono spesso ospitate nei vari palinsesti. Come scegliere, allora, per essere più sicuri anche sul lungo periodo? Bastae magari anche qualche piattaforma di comparazione, così da avere le idee un po’ più chiare, anche in base ai propri interessi o aspettative.Per “mercati” si intendono le. Anche qui, alcune sono più alla portata di tutti, e caratterizzate da una maggiore semplicità, mentre altre richiedono una più ampia conoscenza del sistema-calcio e del sistema-scommesse.Tra i mercati scommessa più popolari troviamo:In realtà si stima che un operatore davvero al top offra almeno centinaia di mercati, così da accontentare un po’ tutti e assicurarsi un maggior numero di registrazioni e depositi.Per i più navigati, non mancano anche leIldelle scommesse - per i meno esperti - rappresenta il rapporto fra la probabilità che si verifichi l’evento e la quota del bookmaker, al netto dell'aggio - o ricarico del concessionario - e viene espresso in termini percentuali.Il valore dei payout e delle quote è importante perché consente di avere una. La scelta migliore se si hanno le idee poco chiare è quella di. Altri, più specializzati in alcuni campionati, puntano invece su potenziali di vincita più alti per gare come la Premier League o la serie A: se si seguono con particolare interesse queste competizioni, allora meglio scegliere quelli.Una piattaforma capace di venire incontro a tutti i tipi di scommettitore propone inoltre, ma non manca chi opta per il(ad oggi Snai, Sisal, Goldbet, Better, Betfair e Betflag), oppure per le maggiorate, con valore che può arrivare anche al 15 per cento in più, di solito in occasione di incontri speciali o in forma di bonus di benvenuto.A questo proposito, dare uno sguardo ai siti di comparazione può essere utile, ma anche leggere con attenzione termini e condizioni delle varie offerte.Dato che si è parlato di offerte, non si possono non tenere in considerazione i bonus calcio, per una scelta ottimale del bookie. I, mentre chi scommette con regolarità di solito cercache, anche se in modo occasionale, sono più adatte agli esperti.sono riservati a chi gioca schedine con costanza, mentre i Bonus Calcio in occasione di eventi speciali di portata internazionale come i Mondiali o le Coppe richiedono una buona conoscenza dell’ambiente calcio, delle squadre, delle classifiche, della forma fisica dei giocatori e di tutte le altre variabili. Chi segue le partite può optare anche per i bonus scommesse live, spesso proposti con quote maggiorate, oppure con formule di benvenuto specifiche per le puntate in-play e possibilità di dirette streaming.: un confronto tra i comparatori, aggiornato agli ultimi eventi, è importante per avere un quadro schematico più semplice e chiaro del variegato panorama dei Bonus Calcio.