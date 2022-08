Due settimane alla fine, una rosa da completare. La Juventus è molto attiva sul mercato, l'obiettivo di Cherubini e Arrivabene è quello di regalare ad Allegri una squadra in grado di lottare per lo scudetto e per la Champions League, attaccante classe 1994, che può agire da vice Vlahovic o da esterno d'attacco, dando al tecnico livornese anche la possibilità di cambiare tatticamente e giocare con due punte. L'accordo di massima con l'entourage dell'ex Lione è già stato trovato, sulla base di un contratto da 6 milioni di euro, bonus compresi,In casa Juve c'è grande fiducia, anche sul fronte centrocampista., una formula che non obbliga, nell'immediato, fare cassa e monetizzare dagli addii di Rabiot (che resta sul mercato dopo il no al Manchester United) e Arthur, per il quale non va esclusa una cessione in prestito con parte dell'ingaggio pagato dalla stessa Juventus, con l'obiettivo di valorizzarlo.Salvo soprese non arriveranno volti nuovi in difesa, né sugli esterni, nonostante la cessione in prestito di Luca Pellegrini all'Eintracht Francoforte, né in mezzo.A loro si aggiungono Danilo e Alex Sandro, opzioni anche in caso di difesa a tre come 'braccetti'.