Mercato 2023, spesi quasi 9 miliardi: i 10 colpi più costosi. Milan al top in Italia

Redazione CM

Il 2023 è l'anno dei record per quanto riguarda il calciomercato: stracciato ogni primato di spesa, in termini di trasferimenti nazionali, con la Premier League a guidare come solito.



NUMERO DI TRASFERIMENTI - Ad attestarlo è il Global Transfer Report della FIFA, secondo cui nell'anno che si è concluso da poco è stato raggiunto il record assoluto di 74.836 trasferimenti internazionali: di questi, circa 23.689 (31,7%) hanno riguardato professionisti (uomini e donne), mentre gli altri 51.147 (68,3%) sono relativi a calciatori dilettanti.



SPESA RECORD - Numeri record anche per quanto riguarda le spese. Dopo il calo nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia Covid, nel 2023 i club hanno fatto registrare un nuovo primato per le spese di trasferimento internazionale: l'esborso combinato raggiunge un totale di 9,63 miliardi di dollari (circa 8,89 miliardi di euro), con un aumento del 48,1% rispetto al 2022 e superando il precedente record, stabilito nel 2019, di oltre 2 miliardi di dollari.



LE SPESE DAL 2014 AD OGGI - Nel dettaglio:



2014 – 4,02 miliardi di dollari

2015 – 4,13 miliardi di dollari

2016 – 4,72 miliardi di dollari

2017 – 6,29 miliardi di dollari

2018 – 6,94 miliardi di dollari

2019 – 7,35 miliardi di dollari

2020 – 5,63 miliardi di dollari

2021 – 4,87 miliardi di dollari

2022 – 6,50 miliardi di dollari

2023 – 9,63 miliardi di dollari



SPESE NAZIONALI - Chi ha speso di più sono i club inglesi on 2,3 miliardi, mentre le squadre tedesce guidano la classifica per trasferimenti in uscita (1,1 miliardi). Le portoghesi hanno completato più acquisti (1.017), quelle brasiliane ne hanno ceduti di più. Per la prima volta oltre mille società hanno investito fondi per un totale di 1.024, i movimenti sono suddivisi in questo modo: 3.278 a titolo definitivo (15%, di cui la maggior parte compresi tra i 18 e i 23 anni), 2.691 prestiti in entrata (12,3%), 1.750 rientri dai prestiti (8%) e 14.082 svincolati (64,6%).



I TOP 10 PIU' COSTOSI - I dieci trasferimenti più costosi del 2023 hanno generato più del 10% della spesa: tra questi ci sono due cessioni effettuate da club di Serie A



SERIE A - Le squadre italiane hanno acquistato dall'estero 442 calciatori per un totale di 698 milioni di euro e ne hanno ceduti, sempre all'estero, 561 generando introiti di poco inferiori al miliardo di euro. Sono 247 i calciatori italiani che hanno lasciato il Paese o cambiato nazione (rimanendo all'estero), generando 275 milioni complessivi.



MILAN IN TOP 20 - Dei 20 club che hanno speso di più nel calciomercato 2023, che comprende le due finestre dell'anno solare, la metà proviene dalla Premier League. Solo il Milan (11°) rappresenta la Serie A, che ha il numero più basso di rappresentanti tra i top 5 campionati UEFA, insieme alla Liga. C'è anche una squadra portoghese, ma nessuna dall'Arabia Saudita.



1 - Chelsea (Premier League);

2 - PSG (Ligue 1);

3- Liverpool (Premier League);

4 - Real Madrid (Liga);

5 - Bayern Monaco (Bundesliga);

6 - Manchester United (Premier League);

7 - Manchester City (Premier League);

8 - Tottenham (Premier League);

9 - Lipsia (Bundesliga);

10 - Ajax (Eredivisie);

11 - Milan (Serie A);

12 - Aston Villa (Premier League);

13 - Bournemouth (Premier League);

14 - Wolverhampton (Premier League);

15 - Marsiglia (Ligue 1);

16 - West Ham (Premier League);

17 - Benfica (Liga Portugal);

18 - Leeds (Premier League);

19 - Monaco (Ligue 1);

20 - Bayer Leverkusen (Bundesliga).



CALCIO FEMMINILE - In crescita il calcio femminile, 20% di trasferimenti in più rispetto al 2022. Aumenta anche il numero di società coinvolte, da 507 a 623. Nel 2023 sono stati registrati 1.888 trasferimenti internazionali di calciatrici professioniste.



Scorri per vedere i 10 trasferimenti pi costosi del 2023.