I 120 milioni sborsati dal Barcellona all'Atletico Madrid per Antoine Griezmann hanno permesso al mercato europeo di superare quota 3 miliardi di euro spesi in questa sessione di mercato. Ad oggi, la cifra è già salita a 3 miliardi e 400 milioni, in attesa dei 70 che la Juve pagherà all'Ajax per De Ligt. Come riporta il Corriere della Sera, la cifra si avvicina sempre di più 4,5 miliardi raggiunti lo scorso anno: il record, appare evidente, verrà abbattuto. Il mercato dei difensori, oltre a De Ligt, vede anche il trasferimento di Maguire, che lascerà il Leicester per una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Al contrario degli anni passati, però, non è la Premier League a muovere il maggior denaro. I colpi Hazard, Griezmann e Joao Felix, infatti, fanno schizzare i prezzi della Liga, con i club iberici che hanno già fatto affari per un miliardo. In Serie A, invece, già spesi 729 milioni.