Wesley ad un passo dalla Lazio, ma è tutto fermo. E la pazienza dell'entourage del giocatore sta per finire. L'attaccante del Brugge doveva essere l'alternativa ad Immobile, è tutto fermo. Tanto che Paulo Nemhy, agente dell'attaccante, ai media inglesi risponde seccato: "La trattativa è in fase di stallo, siamo in attesa di una posizione definitiva da parte della Lazio. Wesley è sul mercato e altre proposte sono arrivate al Brugge. Posso dire che c'è ancora la possibilità di chiudere con la Lazio, ma ad oggi non ne sono più così sicuro”.