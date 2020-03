Il Napoli tenta Immobile, ma Lotito non ha nessuna intenzione di mollare sul più bello il suo bomber di razza, capocannoniere del campionato. Dopo le parole del suo agente, che comunque ha ribadito il forte attaccamento di Immobile per i colori biancocelesti, qualche preoccupazione i tifosi della Lazio l'hanno avuta: Napoli è una piazza inevitabilmente vicinissima al cuore dell'attaccante.



MERCATO LAZIO - Lotito ha già pensato ad una soluzione, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', gli proporrà un super rinnovo. Vuole prolungargli il contratto fino al 2025. Con buona probabilità Immobile finirà la carriera alla Lazio, arrivando a percepire fino a 4 milioni di euro netti all'anno più bonus.