Ora tocca a lui. Il tempo delle giustificazioni è finito.Il presidente Zhang ha “smentito categoricamente le voci in riferimento a una possibile cessione”, ma lil momento è difficile. Non è una novità. Nell’incontro di martedì 29 dicembre Conte ha ascoltato e appreso tutto da Marotta, Antonello, Ausilio e il presidente stesso, collegato dalla Cina.In parole semplici, si proverà a cedere chi è di troppo (come successo con Nainggolan al Cagliari).Insomma, la spinta scudetto difficilmente arriverà da possibili acquisti.“Il più nove sulla Juventus? Questo torneo è più equilibrato, alla fine emergeranno valori importanti come lavoro e organizzazione. Ma se sei nell’Inter hai il dovere di credere, di lottare fino alla fine per vincere”, ha detto oggi Conte in conferenza stampa. L’obiettivo è quello, ma per arrivarci servirà uno sforzo in più.Come? Innanzitutto con la sua leadership, compattare il gruppo e indirizzarlo al grande obiettivo stagionale. PoiParliamo ad esempio di Arturo, tanto voluto in estate ma, ad oggi, più volte deleterio che d’aiuto. Il cileno può crescere molto, e dare un importante contributo in fase realizzativa. Starà anche a Conte metterlo nelle condizioni ideali per farlo. Di sicuro da aiuto regista può far meno che da mezzala con licenza di offendere. Poi Stefano, che pian piano sta riacquistando forma e convizione nei propri mezzi. Sarà importante inserirlo nei meccanismi di squadra. Infine due elementi apparentemente di secondo piano, ma che potranno rivelarsi preziosi: il (quasi) recuperato Matias, l’uomo dei gol pesanti, e Aleksanderdagli altri, speciale quanto il suo importante stipendio.