Lo Spezia neo-promosso in Serie A blinda Italiano, così il Genoa torna alla carica per D'Aversa del Parma. Che a sua volta valuta Liverani, liberatosi dal Lecce pronto a sostituirlo con Corini. Maran resta alla finestra sperando nel Genoa, che in alternativa pensa a un ritorno dello stesso Liverani.