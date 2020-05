Il Tottenham affonda per Vedat Muriqi. Dopo aver incassato i rinnovi di Giroud e Dzyuba, il ds Tare rischia di vedersi sfuggirre l'ennesimo possibile colpo di calciomercato. Come riportano in Inghilterra, José Mourinho ha fatto la sua mossa: offerta di 5 milioni di euro (4,5 di sterline) sul tavolo del Fenerbahce per portare in Premier League l'attaccante kosovaro.



MERCATO LAZIO - La Lazio, che sembrava in pole position sul giocatore, dovrà rispondere immediatamente all'offerta degli Spurs. Mourinho vuole tutelarsi, dopo l'infortunio di Harry Kane ha scoperto di avere la rosa corta in avanti. E le 15 reti stagionali di Muriqi lo hanno convinto. La Lazio si è mossa in anticipo con l'agente del giocatore, Haluk Canatar, mentre il Napoli sta cercando un sostituto di Arkadius Milik, in partenza.