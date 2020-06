Arthur-Juve, ancora non è amore, anzi. Il centrocampista brasiliano continua a dire di no al club bianconero, vuole restare al Barcellona perché, giura chi gli sta vicino, considera la Juventus di Ronaldo "un passio indietro" rispetto ai blaugrana di Messi.L'ex Gremio ha detto di no anche ai sondaggi dell'Inter e anche se i catalani stanno cercando di metterlo alle strette lui resta irremovibile.