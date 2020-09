Idea Kevin Lasagna per il tridente d'attacco di mister Gian Piero Gasperini, che ha richiesto esplicitamente un'altra pedina di spessore per completare il reparto d’attacco. Secondo quanto raccolto, all'entourage della Dea piace particolarmente il capitano dell’Udinese, al momento impegnato nel ritiro con la Nazionale a Coverciano.



L'OSTACOLO- Ad allontanare la fumata bianca il prezzo troppo alto richiesto dalla società bianconera a patron Antonio Percassi: 20 milioni di euro per il giocatore classe 1992. Ma l'Atalanta non desiste e rilancia: a breve sono attesi nuovi contatti tra i club per cercare di arrivare a un accordo che possa far contenti entrambi.