Con Zapata fuori dai giochi, le sirene del mercato invernale si fanno sempre più assordanti per l'Atalanta. La pantera nerazzurra comunque, anche se non dovesse tornare a giocare entro la fine del 2019, tornerebbe in campo alla ripresa del campionato col nuovo anno, ma un altro rinforzo in panca non farebbe male se mai le punte della Dea dovessero incappare in altri infortuni. Ciro Venerato di Rai Sport ha infatti lanciato un'indiscrezione a Radio Sportiva questo pomeriggio: “C’è Raiola che sta girando l’Italia, e l’attaccante in questione è Kean. Lo ha già proposto all’Atalanta, così come al Bologna e al Milan se non dovesse arrivare Ibrahimovic, oltre che alla Roma”.



MAGRO BOTTINO IN INGHILTERRA- L’ex attaccante della Juventus, ora in forze all'Everton, finora è sceso in campo in undici spezzoni di partite (solo una per intero) in Premier League: 348 minuti di gioco, neanche una rete e soltanto un assist, contro il Wolverhampton, lo scorso 1 settembre.