L'Atalanta non ha ancora finito il mercato e l'allenatore, Gian Piero Gasperini, come riporta la Gazzetta dello Sport, vorrebbe un nuovo rinforzo sulla fascia mentre in attacco tutto dipenderà dall'eventuale uscita di uno tra Luis Muriel e Duvan Zapata. In difesa invece, un nuovo arrivo solo se partisse Demiral.