Dopo cinque mesi esatti all'Atalanta tornano a piacere, e tanto, la velocità e la qualità del centrocampista Abdulkadir Omur, l'astro nascente classe '99 del Trabzonspor. Ribattezzato in patria il 'Messi di Turchia', in estate era seguito da vicino sia dal Milan che dall'entourage bergamasco, fermo al palo per i 25 milioni di euro richiesti a fine agosto.



OMUR TRA LE MURA- Adesso però, con il capitano argentino Papu Gomez alla porta, il club orobico avrebbe assoluto bisogno dell'estro di un altro fantasista e Omur sembra proprio fare al caso suo. Difficile che l'affare si chiuda entro il primo febbraio, come riporta L'Eco di Bergamo, più probabile che si avviino i primi contatti e si gettino le basi per un'operazione in estate.



GOMEZ IN TURCHIA- Non solo, il numero 10 nerazzurro potrebbe inserirsi nell'accordo dal momento che l'entourage del Trabzonspor ha presentato un'offerta per accaparrarsi l'argentino. Secondo quanto riferisce il giornalista turco Yakup Cinar, il club di Trebisonda avrebbe messo sul piatto 3 milioni di euro per il cartellino e un contratto a Gomez da 2 milioni più bonus a stagione con scadenza a giugno 2023 e opzione per il 2024.