Pierluigi Gollini, Robin Gosens e Josip Ilicic: sono loro tre i primi indiziati a lasciare Bergamo a inizio mercato. Lo sloveno però, che è rientrato sempre meno nelle gerarchie della squadra, è in cima alla lista, anche perché ha già due pretendenti di spicco: come riporta Tuttosport, il Milan continua ad essere interessato e il fantasista nerazzurro ci avrebbe fatto più di un pensiero visto il suo amore per la città, dove già abita.



CHAMPIONS O SARRI?- La soluzione ideale per il suo mancino fatato che, all'alba dei 33 anni, potrebbe essere ancora letale in Champions League. La proposta più interessante però arriva dalla Lazio: il quasi neo tecnico Maurizio Sarri infatti è un grande estimatore dello sloveno e l'avrebbe richiesto direttamente a Claudio Lotito.