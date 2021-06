Sembra a un punto fermo la trattativa per rimpinguare l'attacco nerazzurro con il talento del Sassuolo Jeremie Boga, tenuto d'occhio da mesi dall'entourage dell'Atalanta. Il fantasista Josip Ilicic infatti potrebbe lasciare Bergamo da un momento all'altro, seguito dalla punta olandese Sam Lammers, che sta decidendo del suo futuro in Italia.



LIONE ALLA PORTA- Per questo Sartori e il suo staff stanno pressando i dirigenti neroverdi, che però non accettano offerte inferiori ai 40 milioni di euro, una maxi cifra per i Percassi, che valutano il giocatore intorno ai 20-25 milioni. Il ventiquattrenne vuole cambiare aria, ma il Lione ora sembra un passo avanti alla Dea: decisive le prossime ore, il gap da sanare è di 15 milioni.