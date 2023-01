Sembrava tutto fatto per l'esterno destro dell'Atalanta Nadir Zortea al Lille, che aveva iniziato a trattare con il club bergamasco alla fine della scorsa settimana. L'operazione però ha subìto una brusca interruzione e ad approfittarsene ora c'è il Sassuolo, prossimo avversario in campionato dell'Atalanta.



La società neroverde è alla ricerca di un terzino e proverà ad aggiudicarsi l'ex Salernitana entro le ore 20 di domani. Si tratta per il prestito, ma l'Atalanta è aperta anche a una cessione a titolo definitivo per circa 5-7 milioni di euro.