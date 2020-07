L'agente Fifa Sabatino Durante, intervenuto ai microfoni di Radio Musica Television, ha svelato un aneddoto di mercato sul capitano dell'Atalanta Papu Gomez: “Poteva andare in Turchia, ma poi ci fu l’inserimento delle italiane. Ha fatto dei miglioramenti incredibili, è un centravanti un vero, lo conosco molto bene sin dai tempi dell’Argentina, avevo una proposta dal Konyaspor per 8 milioni e si stava trasferendo in Turchia".



Sull'interessamento della Juve a Duvan Zapata l'agente spiega: “Per la sua evoluzione potrebbe giocare ovunque. Ha grande fisicità e qualità tecniche, fa gol e salire la squadra, dialoga molto bene con Gomez. Insieme creano delle occasioni che lasciano a bocca aperta gli spettatori, come in occasione della rete con la Juventus".