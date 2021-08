Dopo lo scippo di Davide Zappacosta da parte dell'Atalanta ai danni della Fiorentina per rinforzare la corsia destra, l'entourage viola ha pronti due sgambetti per la Bergamasca.



Da una parte, non vuole cederle Amrabat e continua a fare muro favorendo i dirigenti del Napoli. Dall'altro, accelera la trattativa per regalare a Italiano Domenico Berardi, il pallino di mercato dei nerazzurri.



Anche a costo di sborsare 35 milioni per l'operazione e almeno 2 per il suo cartellino: la Dea deve fare presto e giocare al rialzo o perderà sia il centrocampista marocchino che il fantasista del Sassuolo.