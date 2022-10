La scorsa estate la Lazio non ci ha creduto fino in fondo, poi è arrivato l'infortunio alla spalla e il ritorno nella sua seconda casa Cremonese, ma ora per il portiere azzurro Marco Carnesecchi potrebbero aprirsi le porte della Juve. Il numero 1 di proprietà dell’Atalanta potrebbe essere infatti il dopo Szczesny.



La Juve, dopo l'eliminazione dalla Champions League, ha indetto una vera e propria rivoluzione in rosa: tra gennaio e giugno sono tanti i giocatori che saluteranno i bianconeri, Wojciech Szczesny e Mattia Perin sono due garanzie, ma potrebbero fare i bagagli. I bianconeri si erano già interessati a Carnesecchi quest'estate, i Percassi ricordano il prezzo: 20 milioni di euro.