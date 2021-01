Tutto rimandato tra la fine del week-end e l'ultimo giorno di mercato per vedere Viktor Kovalenko, il centrocampista ucraino classe 1997 dello Shakhtar Donetsk, a Bergamo. L'obiettivo di mercato (prima estivo, ora invernale) della Dea infatti, che era atteso questa mattina in città per le classiche visite mediche che accompagnano ogni trattativa di mercato, è stato invece convocato dal suo club ucraino per il ritiro in Turchia, dove lo Shakhtar si fermerà fino al 5 febbraio per le amichevoli della pausa invernale.



RALLENTAMENTO- Da quanto raccolto, pare però che l'accordo tra i club non sia saltato, ma che la volata orobica abbia subito solo un rallentamento: il giocatore potrebbe essersi sottoposto alle visite mediche direttamente in Ucraina e arrivare quindi a Bergamo all'inizio della prossima settimana.