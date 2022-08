Lo Stoccarda ha chiesto 20 milioni, l’Atalanta è pronta a offrirne 12 di parte fissa più 3 di bonus per avere un rinforzo sulla fascia sinistra: si tratta di Borna Sosa, nato a Zagabria il 21 gennaio 1998. Coniuga la freschezza dell’età all’esperienza internazionale ma al momento ballano 5 milioni di gap.



Terzino sinistro di piede sinistro, Sosa è molto abile sia in fase di spinta, che in fase difensiva. La sua specialità sono i cross: potrebbe essere lui l'ultimo colpo del mercato nerazzurro.