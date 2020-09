L’ex tecnico della Spal Leonardo Semplici, che ha allenato lo scorso anno Arkadiusz Reca, consiglia all'Atalanta di non cercare sul mercato un altro esterno sinistro che possa far rifiatare Robin Gosens: "Il campionato alla Spal gli ha fatto bene. È cresciuto molto, proprio a Bergamo fu determinante quando vincemmo 2-1 alla prima del girone di ritorno. Il prospetto era buono. L’abbiamo aiutato senza mettergli ansia al primo errore, sfruttando un ambiente meno esigente rispetto all’Atalanta, con altre ambizioni. Ora capisce bene e si fa capire. A Ferrara, c’era Salomon, pure polacco, e si è potuto superare quella difficoltà”.



PICCINI- “Io l’ho avuto per poco tempo, agli inizi della sua carriera, prima che passasse alla Carrarese. Ha forza e corsa. Può partire come alternativa ad Hateboer e dare un rendimento sorprendente per chi non lo conosce”.



ILICIC- “Tutto sta che il ragazzo risolva i suoi problemi, che non so precisamente quali siano ma mi pare d’aver capito di carattere personale. Il suo male non è stato traumatico, né ha patito lesioni muscolari. Ilicic era diventato un po’ l’ago della bilancia, un giocatore balzato al top del rendimento sia sotto l’aspetto della realizzazione che del possesso palla che della rifinitura. Però l’Atalanta ne ha già fatto a meno con ottimi risultati nella fase del dopo lockdown. Chi può avvicinarsi a lui? Bernardeschi“.