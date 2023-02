Le sue qualità non sono passate inosservate a Bergamo in occasione della vittoria del Lecce per 1-2 sull'Atalanta domenica scorsa. Il centrocampista del Lecce Morten Hjulmand sarà uno degli uomini mercato della prossima estate.



Anche l’Atalanta ha aperto un sondaggio, ma dovrà battere la concorrenza di Borussia Dortmund e Southampton, che già offrì 13 milioni trovando il no di Corvino. La valutazione infatti sarebbe di almeno 20 milioni: se patron Percassi li offrirà sul piatto salentino, il Lecce potrebbe anche pensare di lasciarlo andare a giugno.