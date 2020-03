Badelj alla fine tornerà alla Lazio. Il centrocampista croato, in forza alla Fiorentina, non ha convinto la nuova dirigenza viola di Commisso e potrebbe tornare alla base, alla Lazio. Il rapporto con Inzaghi non è mai sbocciato, con la maglia biancoceleste Badelj ha giocato poco.



MERCATO LAZIO- A quel punto la Lazio dovrebbe piazzarlo, anche perché, come riporta Tuttosport, la Viola vorrebbe cullare il sogno di portare Tonali del Brescia in casa viola. Altrimenti potrebbe decidere di investire in Cassata o Mandragora. Non sembra esserci posto per Badelj.