Mercato Bologna: proposto Beto, Ioannidis costa. Da Hummels a Prass, i colpi per la Champions

DIFESA

Piaceva Pongracic, che alla fine ha scelto la Fiorentina voltando le spalle al Rennes, ma il cartellino costava troppo. Sempre viva l'opzione Mats Hummels a parametro zero per alzare il tasso di esperienza nelle notti di Champions, non decolla invece l'idea scambio con l'Arsenal per Kiwior al fine di sbloccare lo stallo per Calafiori. Come detto, le fasce sono a posto con gli arrivi già ufficiali di Miranda e Holm.