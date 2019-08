Caccia grossa a Fernando Llorente. La Lazio si sta muovendo per prendere una punta centrale, con caratteristiche diverse da Ciro Immobile. Il destino di Caicedo è ancora in bilico, Inzaghi lo vorrebbe tenere ma Tare si sta muovendo per non farsi trovare impreparato.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, il profilo ideale 'alla Klose' è Fernando Llorente. Un attaccante esperto, in grado di regalare carisma e mentalità vincente alla squadra. La Fiorentina si muove per prenderlo, ma Tare potrebbe lasciarsi tentare.