Fischio finale, ora si pensa solo al campo. Ieri alle 22 si è chiusa la sessione estiva di calciomercato, in una giornata frizzante in cui diversi sono stati conclusi diversi colpi. Icardi ha lasciato l’Inter e si è accasato al PSG, il Torino ha depositato alle 21.57 il contratto di Verdi, prelevato dal Napoli, il Milan ha preso Rebic e contestualmente ceduto André Silva. Attivissima la Roma, con gli acquisti di Kalinic e Mkhitaryan e le cessioni di Schick e Gonalons. Poi Babacar al Lecce, Kjaer all’Atalanta al posto del partente Skrtel, Romulo e Matri al Brescia, Ghezzal e Pedro alla Fiorentina, Rigoni alla Sampdoria, Chiriches e Romagna alla Sassuolo, Sala alla Spal.



Calciomercato.com vi offre una panoramica su come cambiano le formazioni delle 20 squadre di Serie A al termine della sessione estiva di calciomercato.

Rispetto alla passata stagione, sono sette i nuovi allenatori sulle panchine della massima serie italiana: Andreazzoli (Genoa), Conte (Inter), Sarri (Juventus), Giampaolo (Milan), Fonseca (Roma), Di Francesco (Sampdoria) e Juric (Verona).



Ecco le probabili formazioni di tutte le 20 squadre di Serie A (in maiuscolo i nuovi acquisti):





ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; KJAER, Toloi, Masiello; Hateboer, de Roon (MALINOVSKYI), Freuler, Castagne; Gomez; MURIEL, Zapata. All. Gasperini



BOLOGNA (4-2-31): Skorupski; TOMIYASU, Danilo, DENSWIL, Dijks; Poli, MEDEL; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic



BRESCIA (4-3-1-2): JORONEN; ROMULO, Cistana; CHANCELLOR, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Donnarumma, BALOTELLI. All. Corini



CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno (OLSEN); MATTIELLO, Ceppitelli, Pisacane, PELLEGRINI; NANDEZ, NAINGGOLAN, ROG; Castro; Joao Pedro, Pavoletti (SIMEONE). All. Maran



FIORENTINA (4-3-3): DRAGOWSKI; LIROLA, Pezzella, Milenkovic, DALBERT; PULGAR, BADELJ, Benassi; Chiesa, BOATENG, RIBERY. All. Montella



GENOA (3-5-2): Radu; Romero, ZAPATA, Criscito; GHIGLIONE, Lerager, SCHONE, SAPONARA, BARRECA; Kouamé, PINAMONTI. All. Andreazzoli



INTER (3-5-2): Handanovic; GODIN, De Vrij, Skriniar; Candreva (LAZARO), BARELLA, Brozovic, SENSI, Asamoah; SANCHEZ, LUKAKU. All. Conte



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; DANILO, Bonucci, DE LIGT, Alex Sandro; Khedira (RAMESEY), Pjanic, RABIOT; Douglas Costa, HIGUAIN, Ronaldo. All. Sarri



LAZIO (3-5-2): Strakosha; VAVRO, Acerbi, Luiz Felipe; LAZZARI, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi



LECCE (4-3-1-2): GABRIEL; BENZAR, Lucioni, ROSSETTINI, DELL’ORCO; Petriccione, Tachtsidis, SHAKHOV; Mancosu; LAPADULA, BABACAR. All. Liverani



MILAN (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, HERNANDEZ; Kessie, BENNACER, Paquetà; Suso, REBIC; Piatek. All. Giampaolo



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; DI LORENZO, MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; LOZANO, Fabian, Insigne; Mertens (Milik). All. Ancelotti



PARMA (4-3-3): Sepe; DARMIAN, iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; HERNANI, Grassi, Kucka; KULUSEVSKI, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa



ROMA (4-2-3-1): PAU LOPEZ; Florenzi, SMALLING, MANCINI, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, MKHITARYAN; Dzeko. All. Fonseca



SAMPDORIA (4-3-3): Audero; DEPAOLI, MURILLO, Colley, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, RIGONI. All. Di Francesco



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; TOLJAN, Ferrari, CHIRICHES, Rogerio; TRAORE, OBIANG, Duncan; Berardi, CAPUTO, DEFREL. All. De Zerbi



SPAL (3-5-2): BERISHA; Cionek, Vicari, Felipe; D’ALESSANDRO, Valoti, Missiroli, Kurtic, IGOR; DI FRANCESCO, Petagna. All. Semplici



TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, BONIFAZI; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; VERDI, Iago Falque; Belotti. All. Mazzarri



UDINESE (3-5-2): Musso; BECAO, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, JAJALO, Mandragora, De Paul, SEMA; Lasagna, NESTOROVSKI. All. Tudor



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; RRAHMANI, Kumbulla, BOCCHETTI; Faraoni, BESSA, MIGUEL VELOSO, LAZOVIC; AMRABAT, Zaccagni; STEPINSKI. ALL. Juric