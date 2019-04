Steven Zhang vuole Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Le alternative per il dopo Spalletti non mancano: Mourinho, Pochettino e Sarri sono profili che piacciono, ma il preferito del presidente è l'ex ct dell'Italia.



CALCIOMERCATO - La Gazzetta dello Sport in edicola oggi prova a disegnare come sarebbe la nuova squadra nerazzurra con lui al timone. Nainggolan resta, al contrario di Icardi e Perisic: sostituiti da Bergwijn (PSV Eindhoven) e da Dzeko (Roma), Lukaku (Manchester United) o Zapata (Atalanta). In difesa arriva Godin a parametro zero dall'Atletico Madrid, si cerca un big a centrocampo da affiancare a Brozovic e al Ninja: Rakitic (Barcellona), Gundogan (Manchester City) o Eriksen (Tottenham).