La Lazio si muove sul mercato per rinforzare la rosa, fiutando occasioni per gennaio e per la sessione estiva di calciomercato. A destra Tare deve trovare velocemente rinforzi, la Gazzetta dello Sport ha intervistato il centrocampista svizzero Christian Fassnacht, è dal 2017 un giocatore dello Young Boys. Classe 1993, ha segnato con il club 7 gol in 17 gare. La Lazio lo sta monitorando, giocherà a Berna contro la Juventus, ecco le sue parole: “Interesse della Lazio? Sarebbe un sogno. Ho sentito queste voci e ne sono orgoglioso.”