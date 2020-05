Qualche capriccio e poco altro. L'avventura di Adrien Rabiot alla Juventus può concludersi dopo una sola stagione. Il centrocampista francese dovrebbe rientrare domani dalla Costa Azzurra per poi osservare i 14 giorni d'isolamento prima di presentarsi alla Continassa, trattamento riservato a tutti quelli che tornano dall'estero.il Pipita vuole stare il più possibile in Argentina per assistere la madre malata, il comportamento di Rabiot, invece, ha lasciato qualche perplessità sia tra i tifosi che in dirigenza.