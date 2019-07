La Lazio continua a muoversi per rinforzare la rosa, e stavolta punta un ex Milan. Era stato già accostato alla Lazio, stavolta potrebbe essere più serio l'interesse. Come riporta l'emittente paraguaiana ABC Cardinal, il club biancoceleste ha recapitato un'offerta da 10 milioni di dollari per Gustavo Gomez. Una cifra pari a 8,8 milioni di euro: il difensore doveva essere riscattato dal Palmeiras, poi è stato rinnovato il prestito con riscatto fissato intorno ai 4,5 milioni.



MERCATO LAZIO - Prima di affondare, la Lazio dovrà sfoltire. Con Radu reintegrato il reparto difensivo sembra al completo, ma Wallace e Patric potrebbero essere in procinto di partire. A quel punto un altro difensore servirebbe eccome, e l'ex Milan Gustavo Gomez potrebbe tornare all'improvviso al centro del mercato.