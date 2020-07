Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata dall'estero.



Il Leicester ha contattato l'agente di Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid già nel mirino del Milan.



L'Everton entra in corsa per il difensore brasiliano del Lille, Gabriel Magalhaes, già nel mirino del Napoli.



L'Inter torna su due calciatori del Chelsea: il terzino sinistro italo-brasiliano Emerson Palmieri e l'attaccante francese Olivier Giroud.



Pep Guardiola sente di avere in mano il giovane spagnolo Eric Garcia del Barcellona e sta pensando al nazionale austriaco del Bayern Monaco, David Alaba per la difesa del Manchester City. Intanto John Stones non pensa di andare via e l'agente del trequartista belga Kevin de Bruyne smentisce una sua possibile partenza.



Il nazionale inglese Eric Dier chiede più del doppio dello stipendio per prolungare il proprio contratto col Tottenham.



La strada per Jadon Sancho del Borussia Dortmund si fa in salita, così il Manchester United torna sulle tracce dell'attaccante francese del Barcellona, Ousmane Dembelé.



Il Real Madrid non molla due giovani talenti francesi: l'attaccante Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain e il centrocampista Eduardo Camavinga del Rennes, invitati a non rinnovare i rispettivi contratti.



Il Chelsea affianca Manchester City e Juventus nella corsa al 18enne attaccante uruguaiano del Penarol, Facundo Pellistri.



Niente Milan per il centrocampista irlandese del Burnley, Jeff Hendrick.