Queste le principali notizie di mercato estero di domenica 29 marzo.







Il quotidiano spagnolo Marca apre oggi col nome di Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 del Rennes, sul quale il Real Madrid fa decisamente sul serio. Seguito pure dal Milan, il talento di origini angolane è la priorità del club spagnolo, che cerca un'alternativa futuribile a Casemiro.



Per il Mirror, il Manchester City è rimasto stregato dalle prestazioni del centrocampista classe '98 del Real Madrid Federico Valverde. Servirebbero tuttavia 500 milioni di euro per strapparlo ai blancos.



Per il Sunday Express, l'attaccante del Lipsia Timo Werner vuole trasferirsi al Liverpool al termine di questa stagione. Il calciatore tedesco avrebbe già espresso una preferenza cira il numero di maglia. Il giocatore è nel mirino anche dell'Inter.



Secondo quanto raccoglie il Mirror, il Chelsea ha fatto un sondaggio presso il Real Madrid a proposito del terzino classe '98 Achraf Hakimi, in prestito al Borussia Dortmund fino al termine della stagione.