Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.L'Arsenal offre un ricco rinnovo del contratto all'attaccante Pierre-Emerick, accostato a Barcellona e Inter.Il Newcastle chiede in prestito al Real Madrid l'attaccante serbo Luka, cercato pure da Monaco e soprattutto Milan. La pista alternativa per il club inglese porta a Callumdel Bournemouth.Il Borussia Dortmund pensa a Milotdel Werder Brema per il dopo Jadon, nel mirino del Manchester United.Il Leeds neo-promosso in Premier League sogna l'attaccante svedese Zlatan, in scadenza di contratto col Milan.Il Manchester City affianca il Paris Saint-Germain nella corsa al centrocampista algerino del Milan, IsmaelIn scadenza di contratto con il Chelsea, l'ala brasilianasi sta accordando con l'Arsenal.In scadenza di contratto col Liverpool, il centrocampista inglese Adampuò tornare al Southampton. Da dove è in uscita il danese Pierre-Emile, conteso dall'Everton di Ancelotti e dal Tottenham di Mourinho.L'allenatore dei Rangers di Glasgow, Stevenha rifiutato un'offerta del Bristol City, club di seconda divisione inglese.Il Valencia vuole riportare in Spagna il portiereArrizabalaga del Chelsea e il trequartistadel Manchester City.Leroyha detto al difensore austriaco Daviddi restare al Bayern Monaco, nonostante l'interesse di Manchester City e Real Madrid.Conin tratttativa col Chelsea, il Bayer Leverkusen è pronto a chiedere in prestito al Real Madrid il giovane brasilianoL'Aston Villa pensa a Johndel Reading (cercato pure dallo Sheffield United) a centrocampo per il dopo Jack, richiesto dal Manchester United.Il Porto vuole riportare in patria il difensore dell'Olympiacos,