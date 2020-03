Queste le principali notizie di mercato estero di giovedì 26 marzo.



Il Manchester United è in pole position per acquistare in estate dal Borussia Dortmund l'attaccante Jadon Sancho che piace anche a Barcelona, Real Madrid, Liverpool e Chelsea.



Il Real Madrid molla Paul Pogba? Secondo Mundo Deportivo le Merengues stanno cercando un centrocampista dalle caratteristiche più fisiche e hanno messo nel mirino Tanguy Ndombele del Tottenham. Via libera alla Juve?