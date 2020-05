Queste le principali notizie di mercato estero di giovedì 7 maggio.



Kylian Mbappé e il nuovo Santiago Bernabéu: sono questi, secondo AS, i grandi progetti di Florentino Perez per il Real Madrid. L'obiettivo è portare il francese a Madrid nell'estate 2021.



Il PSG si ritira dalla corsa ad Achraf Hakimi: secondo AS, la richiesta del Real Madrid (55 milioni di euro) è ritenuta troppo alta dalla dirigenza francese.



Doppio rinforzo di lusso: secondo il Mundo Deportivo, il nuovo Newcastle avrebbe messo concretamente gli occhi su Philippe Coutinho e Mauricio Pochettino.



Il Manchester United vuole blindare un proprio fenomeno: secondo Sky Sports UK, i Red Devls intendono prolungare il contratto di Angel Gomes, centrocampista 19enne.



Rottura totale tra il Barcellona e Ivan Rakitic: secondo Sport, il centrocampista croato lascerà i blaugrana in estate. Il giocatore ha le idee chiare: vuole il Siviglia.



Crolla il prezzo di Neymar: secondo uno studio di KPMG, il valore del brasiliano è attualmente di 137 milioni, decisamente meno rispetto ai 222 pagati dal PSG nel 2017.



Javi Martinez è pronto a dire addio: secondo Kicker, il centrocampista è vicino a salutare il Bayern Monaco dopo 8 anni.