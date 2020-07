Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



L'Alaves ha offerto un contratto biennale all'allenatore italiano Eusebio Di Francesco (ex Roma, Sassuolo e Sampdoria).



L'Inter è interessata al centrocampista francese del Chelsea, N'Golo Kanté.



Il Tottenham punta sul trequartista italiano della Roma, Nicolò Zaniolo.



Il Chelsea tratta il trequartista tedesco Kai Havertz del Bayer Leverkusen e segue il difensore uruguaiano dell'Atletico Madrid, José Gimenez in alternativa a Declan Rice del West Ham.



L'Arsenal non molla il trequartista brasiliano Philippe Coutinho (ex Inter), in prestito al Bayern Monaco ma di proprietà del Barcellona.



Il Manchester City è sempre più vicino all'ala spagnola del Valencia, Ferran Torres.



Il Bayern Monaco non fa sconti al Liverpool per il centrocampista spagnolo Thiago Alcantara.



Il Benfica si ritira dalla corsa all'attaccante uruguaiano Edinson Cavani, svincolatosi a parametro zero dal Paris Saint-Germain.



Il nazionale inglese Jesse Lingard chiama al Manchester United l'attaccante del Borussia Dortmund, Jadon Sancho.