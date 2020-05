Queste le principali notizie di mercato estero di lunedì 4 maggio.



Nessuna clausola per Eduardo Camavinga: secondo AS, il centrocampista non è obbligato a restare al Rennes dopo la qualificazione in Champions del club francese. Su di lui c'è il Real Madrid, ma servono 50 milioni.



Neymar vuole solo il Barcellona: secondo il Mundo Deportivo, l'attaccante avrebbe rifiutato un'offerta di rinnovo da 100 milioni del PSG.



Il Real Madrid crede ancora in Luka Jovic: secondo il Mundo Deportivo, i Blancos vogliono dare una seconda chance all'ex attaccante dell'Eintracht Francoforte, che piace al Milan.



Doppio colpo da novanta per il Newcastle: secondo il Sun, gli inglesi sarebbero interessati a Mauricio Pochettino e Philippe Coutinho.



Il Barcellona non vuole svendere: secondo Sport, i blaugrana vogliono tenere in rosa Carles Aleñá e Riqui Puig.



Ottanta milioni di euro: è questa, secondo il Mundo Deportivo, l'offerta che il Real Madrid presenterà al Manchester United per Paul Pogba.