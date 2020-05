Queste le principali notizie di mercato estero di sabato 2 maggio.





Intervistato da El Chiringuito, l'attaccante del Manchester City Sergio Aguero parla del suo futuro (contratto in scadenza nel 2021): "Oggi non sto pensando a cosa farò, so solo che ogni giorno il mio contratto è più vicino alla scadenza. Probabilmente ci saranno alcune offerte, vedremo. Per ora voglio solo provare a vincere la Champions con il City, sarebbe un risultato incredibile per me e per il club. Non ho davvero pensato a cosa farò dopo il 2021. Non escludo di tornare in Spagna o andare altrove".



Anche il Barcellona si iscrive alla corsa per Jadon Sancho: l'esterno offensivo del Borussia Dortmund, scrive Mundo Deportivo, è la prima alternativa al ritorno di Neymar.



Moussa Dembele verso la Premier League: stando al Manchester Evening News, l'attaccante del Lione non rifiuterebbe un'eventuale chiamata del Manchester United.



Sempre il Manchester United, ha le idee chiare sul successore di Paul Pogba: in caso di addio del francese, riporta il Daily Mail, i Red Devils puntano tutto su Donny van de Beek.



Michy Batshuayi può trasferirsi in Francia: stando a HLN, il Marsiglia ha messo gli occhi sull'attaccante del Chelsea.