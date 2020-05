Queste le principali notizie di mercato estero di martedì 12 maggio.



Il Barcellona guarda a Londra per la difesa: nel mirino, riporta Mundo Deportivo, c'è Juan Foyth del Tottenham.



L'Arsenal non riscatta Dani Ceballos: lo assicura El Confidencial, spiegando che il centrocampista spagnolo tornerà al Real Madrid a stagione finita.



Il Manchester City, riporta la stampa britannica, è in salda pole per Nelson Semedo, terzino del Barcellona.



Eduardo Camavinga più lontano dal Rennes grazie alla Uefa? Secondo il Times, qualora venissero eliminate le fasi preliminari delle coppe europee e dunque il club francese fosse fuori dalla Champions League, allora il centrocampista sarebbe ceduto: buona notizia per le pretendenti, Milan, Borussia Dortmund e soprattutto Real Madrid.



Nome nuovo per il centrocampo del Siviglia: Monchi, riporta Estadio Deportivo, ha messo nel mirino Maxime Lopez del Marsiglia.



Tre big europee sulle tracce di Kingsley Coman: l'esterno offensivo del Bayern Monaco, secondo Sky Deutschland, piace a Manchester City, Barcellona e Real Madrid.