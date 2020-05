Queste le principali notizie di mercato estero di domenica 10 maggio.



Inter e Juventus, aumenta la concorrenza per Thomas Meunier: oltre al Tottenham, stando al Daily Express anche Chelsea e Manchester United hanno messo gli occhi sul terzino belga, in scadenza con il PSG.



Il Real Madrid fissa la deadline per Pierre-Emerick Aubameyang: secondo il Daily Mirror, l'Arsenal ha tempo fino al 15 giugno per decidere il da farsi sull'attaccante.



Il nuovo Newcastle guarda in Portogallo per la porta: nel mirino, riferisce A Bola, c'è Odysseas Vlachodimos del Benfica.



Il Real Madrid fa i conti con i possibili rinnovi: come riporta la stampa spagnola, in arrivo quello di Casemiro fino al 2023, mentre è ancora incerto il futuro di Sergio Ramos e Luka Modric.



Neymar di ritorno al Barcellona? La chiave, riferisce Sport, potrebbe essere l'inserimento del cartellino di Antoine Griezmann nell'operazione con il PSG.



Il Real Madrid sfida il Napoli e Ancelotti: anche le merengues, scrive OK Diario, seguono il difensore del Lille Gabriel.