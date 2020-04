Queste le principali notizie di mercato estero di sabato 25 aprile.



Stando a quanto raccolto da ESPN, anche il Chelsea ha messo gli occhi su Pierre-Emerick Aubameyang: i Blues studiano l'evolversi della situazione, aspettando l'estate.



Il Chelsea ha messo nel mirino anche Victor Osimhen: attaccante nigeriano di proprietà del Lille, interessa molto anche all'Inter. Lo riporta Le10Sport.



Il Barcellona pronto a tutto per Tanguy Ndombele: stando a quanto raccolto da Sky Sports, i catalani sono pronti a mettere sul piatto un'offerta che comprenda Nelson Semedo e Samuel Umtiti, pur di assicurarsi il centrocampista del Tottenham.



Non c'è solo la Juventus su Houssem Aouar: il centrocampista franco-algerino classe '98 ha attirato l'interesse di Manchester City e PSG, secondo RMC Sport.



Nonostante il forte interesse mostrato da Inter, Barcellona e Liverpool, il ds del Lipsia Markus Krosche ha rivelato di non aver ricevuto ancora nessuna oferta concreta per Timo Werner.



Numerosi club europei hanno mostrato interesse per Emerson, terzino del Betis ma di proprietà del Barcellona. Uno di questi, secondo Sport, è l'Everton, che è già in contatto con gli spagnoli.



L'Evening Standard è sicuro: Dani Ceballos, centrocampista spagnolo in prestito all'Arsenal dal Real Madrid, tornerà ai Blancos in estate.