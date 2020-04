Queste le principali notizie di mercato estero di martedì 21 aprile.



Il Manchester United mette nel mirino Joao Felix: come riferisce il Daily Star, i Red Devils hanno avuto colloqui con Jorge Mendes per un possibile affare da circa 130 milioni di euro con l'Atletico Madrid.



Neymar pronto a tutto per lasciare il PSG e tornare al Barcellona: secondo Mundo Deportivo, il brasiliano è disposto a rinunciare a oltre metà del suo stipendio, andando a guadagnare in blaugrana 'solo' poco più di 20 milioni di euro a stagione.



Il Borussia Dortmund prova a trattenere Jadon Sancho: stando ai media britannici, è pronta un'offerta di rinnovo da quasi 10 milioni di euro netti a stagione.



Leroy Sané e il Bayern Monaco sempre più vicini: stando a Diario Sport, l'attaccante del Manchester City ha già l'accordo con i bavaresi.



Il Chelsea rinuncia ad Alex Telles, vicino al PSG e torna su Ben Chilwell del Leicester per la fascia sinistra. Non solo, come riferisce il Daily Star è riacceso l'interesse anche per Dries Mertens, in scadenza con il Napoli.