Calciomercato.com raccoglie notizie e indiscrezioni di giornata provenienti dall'estero.



Leroy Sané è a un passo dal Bayern Monaco: come riferisce la Bild, questa mattina il tedesco è arrivato alle 7.35 all'ospedale Barmherzige Brüder per le visite mediche.



Caso Griezmann in casa Barcellona: secondo il Mundo Deportivo, il francese piace alle due squadre di Manchester, City e United, ma i blaugrana non vogliono aprire a una cessione.



Un nuovo club su Serge Aurier: secondo Sky Sports UK, il Monaco avrebbe messo gli occhi sul laterale del Tottenham.



Intervenuto in conferenza stampa, il neo-acquisto del Bayern Monaco, Tanguy Kouassi, seguito anche dal Milan, ha dichiarato: "I numerosi francesi del Bayern hanno influenzato la mia decisione. In passato c'erano grandi giocatori come Ribery, Lizarazu, Sagnol...".



Mesut Ozil può lasciare l'Arsenal. Secondo AS, il tedesco può accasarsi in Turchia: lo vuole l'Istanbul Basaksehir.



Sergej Milinkovic-Savic è la priorità di Leonardo per il suo PSG: lo rivela le10sport.com, spiegando come la trattativa con la Lazio sia tuttavia complicata. Le alternative si chiamano Lorenzo Pellegrini e Lucas Paquetà.