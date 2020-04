Queste le principali notizie di mercato estero di martedì 14 aprile.



Secondo Marca, il Real sta pianificando un doppio colpo galattico: Erling Haaland quest'estate e Kylian Mbappé la prossima.



Mentre, secondo il Sun, i Blancos hanno messo nel mirino Sadio Mané e, in caso di addio, il Liverpool è pronto a piombare a sua volta su Mbappé.



Intanto continua, secondo il Daily Star, la corsa a Jadon Sancho: per il talento classe 2000 del Borussia Dortmund è lotta a due tra Real Madrid e Manchester United.



Il Real Madrid segue anche - e ancora - Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese in forza all'Arsenal. Questa volta a riportarlo è France Football.



Per restare al Manchester United, Odion Ighalo dovrà ridurre notevolmente il proprio ingaggio. Allo Shanghai Shenhua percepiva circa 300 mila sterline alla settimana, mentre con i Reds arriverà a percepirne 100 mila. Lo riporta il Daily Star.



Il Borussia Dortmund fa sul serio per Ferran Torres: pronti 40 milioni di euro per l'esterno del Valencia, obiettivo concreto anche della Juventus. Lo riporta Bild.



Il Real Madrid lavora anche sulle cessioni: è prossimo all'addio l'attaccante Luka Jovic, che secondo AS ha attirato l'interesse dell'Arsenal oltre che del Napoli.



Secondo Football Insider, il Tottenham ha messo gli occhi su Lamare Bogarde, difensore centrale classe 2004 di proprietà del Feyenoord.



Andre Onana è prossimo a lasciare l'Ajax: secondo L'Equipe, sul portiere camerunese classe '96 ci sono PSG e Barcellona.



Secondo quanto raccolto da Marca, Ousmane Dembelé non si muoverà dal Barcellona: nessun club è disposto ad offrire i 60 milioni chiesti dai catalani.