Queste le principali notizie di mercato estero di lunedi 27 aprile.



Il Liverpool ha le idee chiare: stando a quanto raccolto dal Mirror, i Reds non hanno intenzione di riaccogliere Philippe Coutinho, centrocampista del Barcellona oggi in prestito al Bayern.



Sempre secondo il Mirror, l'Arsenal non sta più trattando il rinnovo del contratto di Pierre-Emerick Aubameyang. Il centravanti gabonese interessa a Barcellona, Real, Inter, Chelsea e United.



Wagner Ribiero, ex agente di Neymar, ha rivelato ad AS che il fenomeno brasiliano è stato vicino al Chelsea all'età di 17 anni, nel 2010.



Stando a quanto raccolto da TeamTalk, il Tottenham è in vantaggio per Thomas Meunier, terzino destro in scadenza con il PSG. Tuttavia, il belga spera ancora di rifirmare con i parigini.



Il Chelsea è pronto a mollare la pista che porta ad André Onana: secondo l'Express, il portiere camerunese dell'Ajax è vicino ad un ritorno al Barcellona, club nel quale è cresciuto.



Jetro Willems, terzino dell'Eintrach in prestito al Newcastle, ha rivelato tramite una chat su Twitter il desiderio di volersi trasferire a titolo definitivo ai Magpies.