Queste le principali notizie di mercato estero di lunedi 20 aprile.



Secondo il Mail il Real Madrid si è tirato fuori dalla corsa ad Harry Kane, attaccante del Tottenham, a causa dei disastrosi effetti che il coronavirus sta avendo sulle finanze del club.



Il Manchester United sta limando gli ultimi dettagli dell'accordo con il Borussia Dortmund per accogliere Jadon Sancho all'Old Trafford: lo riporta il Sun, che rivela di essere già a conoscenza delle cifre.



Il Real Madrid mette sei giocatori alla porta: lo riporta AS, che cita nomi importanti come quello di Gareth Bale e di James Rodriguez.



Il PSG prepara un maxi-rinnovo per Neymar: stando a quanto raccolto da Sport, il brasiliano è pronto a firmare un nuovo contratto da 38 milioni annui, che lo legherà al club parigino fino al 2025.



L'Arsenal vuole Thomas Partey a tutti i costi: nell'affare con l'Atletico Madrid, a sorpresa, può rientrare Alexandre Lacazette, attaccante francese. Lo riporta il Sun.



Stando a quanto raccolto da Sport, Arsenal e Manchester United stanno sondando il terreno per Ousmane Dembelé, attaccante classe '97 del Barcellona.



Il Manchester United ha un nuovo obiettivo per il centrocampo: Kai Havertz, centrocampista tedesco del Bayern Leverkusen che piace a mezza Europa. Lo riporta l'Evening Standard.



Il Chelsea prepara un'offerta da 20 milioni di sterline da presentare al Friburgo per Luca Waldschmidt, attaccante classe '96. Lo riporta il Sun.