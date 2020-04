Queste le principali notizie di mercato estero di mercoledi 29 aprile.



L'Arsenal non ha ancora deciso cosa fare con Mesut Ozil: il contratto del centrocampista tedesco scadrà a giugno, i Gunners non sembrano aver deciso che posizione prendere. Lo riporta ESPN.



Il West Ham fa muro per Declan Rice: stando a quanto raccolto da Goal.com, gli Hammers rifiuteranno qualsiasi tipo di offerta del Chelsea per il centrocampista inglese.



Arsenal e Manchester Unietd sono piombate su Wissam Ben Yedder, attaccante classe '90 del Monaco. A riportarlo è L'Equipe.



50 milioni di euro: è questa la cifra che l'Arsenal dovrà pagase, secondo AS, se vorrà trattenere Dani Ceballos, centrocampista classe '96 in prestito dal Real Madrid.



L'Arsenal sta cercando in tutti i modi di convincere Bukayo Saka a rinnovare il proprio contratto, che scadrà nel 2021. Sull'esterno classe 2001 ci sono diversi top club. Lo riporta 90min.



Il Newcastle sta pensando a Jorge Jesus, che attualmente siede sulla panchina del Flamengo, come nuovo allenatore per la prossima stagione. Lo riporta Goal.com