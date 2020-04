Queste le principali notizie di mercato estero di domenica 19 aprile.



Il Borussia Dortmund vuole offrire un aumento a Jadon Sancho: 4 milioni di euro annui se sceglierà di restare in Germania, rifiutando le avances delle big di Premier. Lo riporta il Mirror.



Stando a quanto raccolto da Mundo Deportivo, su Arturo Vidal è piombato anche il Newcastle. Il cambio di proprietà ha portato un bel po' di soldi nelle casse dei Magpies, che ora hanno messo gli occhi sul centrocampista cileno del Barcellona.



Stando a quanto raccolto da AS, si prevede un drastico calo del prezzo di Kylian Mbappé, attaccante del PSG, di circa 40 milioni di euro, dovuto ovviamente all'emergenza coronavirus.



Il Barcellona spera ancora di riuscire a vendere Philippe Coutinho: il centrocampista brasiliano, prestato al Bayern, è nel mirino di diversi club di Premier. A riportarlo è Goal.com.



Secondo il General Anzeiger, il Liverpool non ha ancora contattato il Lipsia per Timo Werner, attaccante austriaco classe '96.



A causa dell'emergenza coronavirus, il Liverpool si vede costretto a ridimensionare le pretese per Xherdan Shaqiri, esterno d'attacco che piace a Siviglia, CSKA e Roma. Lo riporta Football Insider.



Stando a quanto raccolto da Le10Sport, Arsenal ed Everton sono pronte a scatenare un'asta per Odsonne Edouard, attaccante del Celtic.